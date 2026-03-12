59-летнего Венсана Касселя сняли на пляже с молодой женой

59-летнего Венсана Касселя сняли на пляже с 29-летней женой Нарой Баптистой

Французский актер Венсан Кассель вместе с молодой женой Нарой Баптистой отдохнули на пляже в Рио-де-Жанейро. Снимки пары публикует Daily Mail.

Папарацци засняли 59-летнюю знаменитость с 29-летней моделью и их сыном Каэтано на пляже Арпоадор. Ранее супруги попадали в объективы фотографов в январе, когда посещали показ бренда KidSuper во время Недели мужской моды в Париже.

В январе 2025 года родился четвертый ребенок Касселя, его сын от Нары Баптисты. До 2023 года актер был женат на Тине Кунаки, которая моложе его на 30 лет, в 2019 году у них родилась дочь Амазони. До этого французский артист состоял в отношениях с актрисой Моникой Беллуччи, от брака у них двое совместных детей — Дева и Леони.