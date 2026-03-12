Реклама

72-летняя российская телеведущая призналась в неудачной пластике

72-летняя телеведущая Веденеева 15 лет назад сделала неудачную блефаропластику
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Яна Чурикова / YouTube

Советская и российская актриса театра и кино, телеведущая Татьяна Веденеева рассказала о неудачной пластике. Своими признаниями она поделилась в интервью журналистке Яне Чуриковой, доступном на YouTube.

Знаменитость объяснила, что 15 лет назад в Париже сделала блефаропластику из-за припухлости под левым нижним веком. По ее словам, хирургическое вмешательство было очень быстрым и случайным. «Мне не нравилось это. Я понимала, что из-за этого у меня перекашивалось лицо», — посетовала она.

Результат проделанной манипуляции разочаровал 72-летнюю артистку. Оказалось, что врач во время операции затронул не только нижнюю часть левого глаза. «Разрезали сверху, чего я не хотела. Если посмотреть мои фото, у меня веки были пухлые, а когда они мне это сделали, глаза стали более запавшими. Теперь мне приходится светлыми тенями возвращать это ощущение припухлости век», — рассказала Веденеева и добавила, что больше никогда не обращалась к пластическим хирургам.

В феврале советская и российская актриса Елена Яковлева высказалась об отношении к старости фразой «возраст не победишь».

