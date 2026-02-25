Реклама

19:45, 25 февраля 2026

64-летняя Елена Яковлева высказалась об отношении к старости фразой «возраст не победишь»


Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Советская и российская актриса Елена Яковлева высказалась об отношении к старости фразой «возраст не победишь». Интервью с ней появилось на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец.

64-летняя звезда сериала «Каменская» заявила, что не видит смысла скрывать, что прибегала к пластическим операциям. При этом, по ее словам, в данный момент у нее не хватает времени на масштабные омолаживающие процедуры. Однако если выдаются три свободных дня подряд для реабилитации, знаменитость посещает косметологов. «Медицина пришла к этому. Почему это не использовать?» — отметила она.

В то же время Яковлева указала, что полностью победить признаки старения не получится. «Сейчас я на сто процентов уверена, что с возрастом бороться нельзя, ты его не победишь», — заверила артистка.

Ранее в феврале 57-летняя американская супермодель Кристи Тарлингтон описала старение фразой «как сильно может измениться внешность».

