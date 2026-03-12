«АксельФарм» проиграла суд российским антимонопольщикам

ФАС: Верховный суд не поддержал «АксельФарм» в споре из-за препарата «Акситиниб»

Верховный суд вынес России решение по спору ООО «АксельФарм» с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом сообщается на сайте последней.

Ведомство напомнило, что ранее ООО ввело в оборот дженерик лекарственного препарата «Акситиниб». Однако действующее вещество этого средства было защищено патентом до июня 2025 года. Поэтому поставщик оригинального препарата, не переставший работать на территории России, пожаловался в антимонопольное ведомство. Он обвинил названное ООО в недобросовестных действиях. ФАС изучила вопрос и пришла к выводу, что «АксельФарм» нарушило закон «О защите конкуренции», и предписала ей перечислить в бюджет 513 миллионов рублей.

Однако компания обжаловала данное решение государственного органа, но Верховный суд встал на сторону ФАС.

