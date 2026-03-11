Мишустин уволил заместителя главы федерального ведомства

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Андрея Цыганова от должности заместителя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.
В качестве причины отставки указан выход на пенсию.
Во второй половине февраля премьер-министр призвал антимонопольщиков постоянно контролировать цены на некоторые товары. В частности, на социально значимые.
В начале года ФАС назвала недопустимыми публичные заявления о стремительном удорожании важнейших продуктов питания, включая мясо, молочную продукцию, овощи, фрукты, макароны, крупы, растительные масла и консервы. Ведомство предупредило, что такие высказывания могут стать сигналом для участников рынка к повышению цен на ключевые продукты питания, даже если для этого нет объективных причин.