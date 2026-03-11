Реклама

Экономика
20:07, 11 марта 2026Экономика

Мишустин уволил заместителя главы федерального ведомства

Мишустин освободил Цыганова от должности заместителя руководителя ФАС
Кирилл Луцюк

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Андрея Цыганова от должности заместителя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

В качестве причины отставки указан выход на пенсию.

Во второй половине февраля премьер-министр призвал антимонопольщиков постоянно контролировать цены на некоторые товары. В частности, на социально значимые.

В начале года ФАС назвала недопустимыми публичные заявления о стремительном удорожании важнейших продуктов питания, включая мясо, молочную продукцию, овощи, фрукты, макароны, крупы, растительные масла и консервы. Ведомство предупредило, что такие высказывания могут стать сигналом для участников рынка к повышению цен на ключевые продукты питания, даже если для этого нет объективных причин.

