Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:57, 12 марта 2026Культура

Алла Пугачева начала пользоваться тростью для ходьбы

В сети появилось фото уехавшей из России из-за СВО Аллы Пугачевой с тростью
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Певица Алла Пугачева, покинувшая Россию после начала специальной военной операции (СВО), начала передвигаться с помощью трости. Свежие фото с Примадонной появились в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке видно, как Алла Борисовна позирует для фото вместе со своим супругом. При этом левой рукой она опирается на трость.

Ранее пользователи заподозрили у 76-летней артистки ухудшение состояния здоровья на фоне ее интервью. Некоторые поклонники отметили, что певица стала хуже говорить и выглядит болезненно.

Первого марта Пугачева выложила видео, на котором поздравила всех с наступлением тепла и произнесла свою знаменитую фразу «весну разрешаем», которой традиционно отмечала завершение зимы в течение многих лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин освободил от должности помощника секретаря Совета безопасности

    Израиль пригрозил Ливану

    «АксельФарм» проиграла суд российским антимонопольщикам

    Орбан позвонил своей матери после угроз со стороны Украины

    Пригожин высказался о характере Киркорова

    Аврора Киба сделала заявление о контракте с Лепсом

    Названы самые рискованные инвестиции на рынке недвижимости Москвы

    Застрявшие на Ближнем Востоке россияне смогут получить компенсацию

    ФСИН прокомментировала условия пребывания в СИЗО отравителя из Балашихи

    Появилось видео мощного удара Ирана по американскому танкеру в Персидском заливе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok