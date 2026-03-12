Алла Пугачева начала пользоваться тростью для ходьбы

В сети появилось фото уехавшей из России из-за СВО Аллы Пугачевой с тростью

Певица Алла Пугачева, покинувшая Россию после начала специальной военной операции (СВО), начала передвигаться с помощью трости. Свежие фото с Примадонной появились в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке видно, как Алла Борисовна позирует для фото вместе со своим супругом. При этом левой рукой она опирается на трость.

Ранее пользователи заподозрили у 76-летней артистки ухудшение состояния здоровья на фоне ее интервью. Некоторые поклонники отметили, что певица стала хуже говорить и выглядит болезненно.

Первого марта Пугачева выложила видео, на котором поздравила всех с наступлением тепла и произнесла свою знаменитую фразу «весну разрешаем», которой традиционно отмечала завершение зимы в течение многих лет.