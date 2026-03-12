Реклама

Блогерш высмеяли в сети за посты о безопасной жизни в Дубае на фоне атак Ирана

Блогерш обвинили в проплаченных постах о безопасности в Дубае на фоне атак Ирана
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Кадр: @julisjoking

Блогерши из Дубая подверглись критике в сети за посты о безопасной жизни в ОАЭ на фоне атак Ирана. Об этом сообщает Daily Mail.

Инфлюэнсеры принялись массово участвовать в тренде «Я знаю, кто нас защитит», в рамках которого авторы демонстрируют правителей своих стран. «Я не боюсь жить в Дубае, потому что знаю, кто меня защитит», — пишут блогеры в описании. Жители Дубая публикуют видео о шейхе Мохаммеде ибн Рашид Аль Мактуме, набирая таким образом миллионы просмотров в соцсетях.

Многие зрители скептически отнеслись к постам блогеров. По их мнению, подобный контент проплачен правительством ОАЭ. «Сколько вам заплатили?», «Вам самим не смешно?» — высмеивали их комментаторы. Однако местные жители опровергли обвинения зрителей и заявили, что действительно чувствуют себя в безопасности в городе.

При этом журналисты напоминают, что в ОАЭ существуют строгие законы, запрещающие критику или оскорбление правительства, а также нанесение репутационного ущерба стране. Нарушения могут повлечь за собой штрафы до 200 тысяч фунтов стерлингов (20 миллионов рублей), тюремное заключение до пяти лет и депортацию.

Ранее Иран официально подтвердил удар дроном по отелю Marina в Дубае. Власти заявили, что в здании находились американские военные.

