23:22, 7 марта 2026Мир

Иран объяснил удар по отелю в Дубае

Иран подтвердил причастность к атаке беспилотника по отелю Marina в Дубае
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Raghed Waked / Reuters

Иран официально подтвердил удар дроном по дубайскому отелю Marina в популярном туристическом районе. В небоскребе находились американские военные, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Как уточняется, в ходе операции были поражены военные цели в Хайфе на севере Израиля с применением твердотопливной ракеты «Хейбар Шекан».

«ВМС КСИР также нанесли удары по объектам поддержки американских военных в порту Салман», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что иранский дрон врезался в небоскреб Marina в Дубае. Спасатели начали эвакуацию людей. По некоторым данным, обломки рухнули на мост Дубай-Хиллс и подожгли машину.

Перед прилетом беспилотника жителей ОАЭ предупредили об угрозе ракетных атак.

