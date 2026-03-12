Депутатов Рады сравнили с прокисшими огурцами

«УП»: Депутат «Слуги народа» сравнил Верховную Раду с бочкой прокисших огурцов

Народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» сравнил Верховную Раду (ВР) с бочкой прокисших огурцов. Об этом он заявил в интервью «Украинской правде» («УП»).

«Парламент работает почти семь лет. Я не говорю, что это тяжело и изнурительно. Но за такое время даже огурцы в бочке перекисают», — пожаловался парламентарий.

Многие источники издания среди депутатов признали, что парламент девятого созыва уже себя исчерпал, а малейшая дестабилизация приводит к внутреннему коллапсу.

Ранее председатель финансового комитета ВР Даниил Гетманцев отметил, что Рада потеряла эффективность как государственный орган, способный утверждать и принимать законы, из-за усиливающихся внутренних разногласий среди парламентариев действующего созыва.