14:16, 12 марта 2026Бывший СССР

Депутатов Рады сравнили с прокисшими огурцами

«УП»: Депутат «Слуги народа» сравнил Верховную Раду с бочкой прокисших огурцов
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» сравнил Верховную Раду (ВР) с бочкой прокисших огурцов. Об этом он заявил в интервью «Украинской правде» («УП»).

«Парламент работает почти семь лет. Я не говорю, что это тяжело и изнурительно. Но за такое время даже огурцы в бочке перекисают», — пожаловался парламентарий.

Многие источники издания среди депутатов признали, что парламент девятого созыва уже себя исчерпал, а малейшая дестабилизация приводит к внутреннему коллапсу.

Ранее председатель финансового комитета ВР Даниил Гетманцев отметил, что Рада потеряла эффективность как государственный орган, способный утверждать и принимать законы, из-за усиливающихся внутренних разногласий среди парламентариев действующего созыва.

