Досмотр сериала без партнера прировняли к измене

Россияне считают изменой, когда партнер досматривает сериал без них

Платформа «VK Видео» изучила, как пары смотрят сериалы и как относятся к тому, что один из партнеров досматривает серии без другого. Оказалось, что 40 процентов опрошенных поступали так, а 23 процента прировняли это занятие к измене. Результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

При этом 30 процентов респондентов практически всегда смотрят сериалы вместе с партнером, однако не все оказались готовы ждать, когда их партнеру будет удобно присоединиться к просмотру.

Так, отдельно от второй половинки сериал предпочитают смотреть по таким причинам, как отсутствие интереса у партнера к определенному сериалу, отсутствие у партнера времени и желания на его просмотр, разные предпочтения по темпу просмотра и другим.

Вместе с тем 64 процента всех опрошенных пользователей уверены — совместный просмотр сериалов укрепляет их пару.

