08:50, 12 марта 2026

Еще один морской путь оказался под угрозой блокировки из-за конфликта с Ираном

Al Jazeera: Суэцкий канал оказался под угрозой закрытия из-за конфликта с Ираном
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Еще один морской путь оказался под угрозой блокировки из-за конфликта с Ираном, речь о Суэцком канале. О риске повторения ситуации с Ормузским проливом в одном из других стратегически важных проливов Ближнего Востока предупредил высокопоставленный иранский военный, передает катарский телеканал Al Jazeera.

«Если США совершат стратегическую ошибку, то еще один пролив окажется в той же ситуации, что и Ормузский ... Любая ошибка США осложнит ситуацию в регионе, у Ирана есть поэтапные и многосоставные военные планы», — сообщает СМИ со ссылкой на источник в иранских военных кругах.

На Ближнем Востоке сосредоточены сразу несколько узловых точек мировой торговли и энергопоставок, в частности, Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив. Через них идет существенная часть глобальных поставок нефти, газа, а также контейнерных грузов.

Соответственно, любые ограничения судоходства в этих акваториях приведут к перебоям с поставками и, как следствие, росту издержек, утверждают эксперты.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что усиление атак Ирана в Ормузском проливе повысило угрозу его закрытия на длительный срок. Это парализует экспорт по важнейшему в мире маршруту транспортировки энергоносителей.

