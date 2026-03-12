Реклама

Экономика
07:42, 12 марта 2026Экономика

Еще одна страна пойдет на беспрецедентную меру из-за проблем с нефтью

Власти Японии решили высвободить из резервов 80 миллионов баррелей нефти
Анатолий Акулов (редактор)

Aото: Антон Денисов / РИА Новости

Власти Японии решили высвободить из накопленных запасов нефти 80 миллионов баррелей ради сдерживания роста мировых цен на сырье из-за кризиса на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.

Азиатская страна решила пойти на беспрецедентную меру, чтобы компенсировать негативный эффект от масштабных перебоев с поставками сырья из-за войны в Иране. Высвобожденные Японией запасы эквивалентны 45-дневному объемы поставок, уточняется агентство.

Япония стала одной из главных пострадавших в результате перекрытия Ираном Ормузского пролива. Через этот маршрут до недавнего времени шло около 90 процентов всего нефтяного импорта азиатской страны. Чтобы избежать дефицита сырья и нефтепродуктов на внутреннем рынке, местные власти решили перестраховаться и начать заранее высвобождать национальные резервы.

Эта мера принята в рамках стратегии Международного энергетического агентства (МЭА) по сдерживанию роста глобальных цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке. Ранее руководство организации рекомендовало 32 странам-членам высвободить из национальных резервов в общей сложности 400 миллионов баррелей сырья. Рекомендации МЭА были поддержаны в том числе Японией и Германией.

