Футболист Федор Смолов удивил фанатов деталью в гардеробной

Футболист Федор Смолов показал 200 пар кроссовок в гардеробной

Бывший футболист сборной России Федор Смолов удивил фанатов гардеробной в московской квартире. Деталями интерьера он поделился в ролике, опубликованном на канале «Рум Турист» во «ВКонтакте».

Спортсмен провел экскурсию по квартире и показал гардеробную, в которой хранится его коллекция кроссовок. По словам знаменитости, он владеет около 200 парами обуви: от редких моделей до подарков от бренда Nike. Кроме того, Смолов признался, что у него больше одежды, чем у его супруги блогерши Карины Истоминой.

«Здесь на 90 процентов мои вещи. Часть вещей Карины, но у нее в принципе меньше вещей. Но она удобно устроилась, потому что часто пользуется моими», — пояснил мужчина.

