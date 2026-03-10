Федор Смолов рассказал о сложностях поиска съемного жилья в Краснодаре

Бывший футболист сборной России Федор Смолов рассказал о сложностях поиска съемного жилья в Краснодаре. Он высказался на канале Рум Турист во «Вконтакте».

Он отметил близость к городу Кавказа. «Многонациональный регион, обеспеченные кавказские семьи делают ремонт в первую очередь под себя и он относительно специфический. Никого не хочу оскорбить, но, честно, на любителя», — заявил Смолов.

Бывший игрок также рассказал, что развитие клуба «Краснодар» опережает развитие города «лет на 50». «Большое количество пробок, город сложно поменять, чтобы переделать дороги», — добавил Смолов.

В составе «Краснодара» Смолов в прошлом году стал чемпионом России. Форвард забил за краснодарский клуб 68 мячей, по этому показателю он находится на втором месте в истории клуба.