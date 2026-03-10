Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
07:32, 11 марта 2026Спорт

Смолов рассказал о сложностях поиска съемного жилья в Краснодаре

Федор Смолов рассказал о сложностях поиска съемного жилья в Краснодаре
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Бывший футболист сборной России Федор Смолов рассказал о сложностях поиска съемного жилья в Краснодаре. Он высказался на канале Рум Турист во «Вконтакте».

Он отметил близость к городу Кавказа. «Многонациональный регион, обеспеченные кавказские семьи делают ремонт в первую очередь под себя и он относительно специфический. Никого не хочу оскорбить, но, честно, на любителя», — заявил Смолов.

Бывший игрок также рассказал, что развитие клуба «Краснодар» опережает развитие города «лет на 50». «Большое количество пробок, город сложно поменять, чтобы переделать дороги», — добавил Смолов.

В составе «Краснодара» Смолов в прошлом году стал чемпионом России. Форвард забил за краснодарский клуб 68 мячей, по этому показателю он находится на втором месте в истории клуба.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надеемся, агрессор получил послание». Иран заявил о повреждении американского авианосца

    Количество цветочных магазинов в России прекратило расти

    Любитель вишни годами прятался в туалете по неожиданной причине

    Россиянка описала жизнь женщин в Ираке фразой «главной целью считается брак»

    Смолов рассказал о сложностях поиска съемного жилья в Краснодаре

    Названы самые популярные недорогие смартфоны

    Приток иностранных профессионалов в Россию вырос

    Сорвавшая листовки на улице россиянка села на 17 лет

    Объявлено о разрушениях после массированной атаки ВСУ на Севастополь

    Десятки беспилотников ударили по южному российскому региону

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok