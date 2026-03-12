Реклама

19:55, 12 марта 2026Мир

Главком НАТО испугался России

Главком НАТО Гринкевич заявил о рисках для альянса со стороны России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters

Россия может представлять риски для стран Североатлантического альянса после завершения конфликта на Украине. С таким утверждением выступил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ВС) НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич в ходе слушания в Сенате, трансляцию ведет Forbes на YouTube-канале.

«С чисто военной точки зрения, когда 500 тысяч закаленных в боях российских военнослужащих будут переброшены в другие районы, то нам придется внимательно следить за этим как за потенциальной военной угрозой, а также осознавать, какие риски это может представлять для НАТО», — заявил военный.

Российские представители не раз отвергали подобные заявления. В частности, президент Владимир Путин отмечал, что сообщения о якобы подготовке Россией нападения на Европу являются «полной чушью и прямой ложью».

Глава государства указал на то, что Запад сам придумал страшилку о том, что Россия якобы намерена напасть на Европу, и сам себе ее повторяет из года в год.

