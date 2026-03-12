Реклама

Иран пригрозил Израилю скорым уничтожением

Виктория Кондратьева
Фото: Dylan Martinez / Reuters

Армия Ирана выступила с заявлением, в котором пригрозила Израилю скорым уничтожением. Текст приводит агентство Fars.

«Несомненно, уничтожение сионистского режима [Израиля] и создание на территории Палестины независимого палестинского государства, в котором будут представлены все религии и конфессии, близко», — говорится в заявлении.

Ранее новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением к нации после вступления в должность. Аятолла пообещал отомстить Израилю и США, отметив, что Исламская Республика не оставит без внимания пролитую кровь своих граждан.

