Иран пригрозил Израилю скорым уничтожением

Армия Ирана пригрозила Израилю скорым уничтожением

Армия Ирана выступила с заявлением, в котором пригрозила Израилю скорым уничтожением. Текст приводит агентство Fars.

«Несомненно, уничтожение сионистского режима [Израиля] и создание на территории Палестины независимого палестинского государства, в котором будут представлены все религии и конфессии, близко», — говорится в заявлении.

Ранее новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением к нации после вступления в должность. Аятолла пообещал отомстить Израилю и США, отметив, что Исламская Республика не оставит без внимания пролитую кровь своих граждан.