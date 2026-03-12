Реклама

18:28, 12 марта 2026

«Мы потребуем репарации». Вышло первое обращение нового лидера Ирана. Аятолла заявил о мести и раскрыл тактику в Ормузском проливе

Верховный лидер Ирана Хаменеи в первом обращении пригрозил США и Израилю местью
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Amir Kholousi / ISNA /WANA / Reuters

Опубликовано первое после вступления в должность обращение нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Аятолла пообещал отомстить Израилю и США, отметив, что Иран не оставит без внимания пролитую кровь каждого мученика.

Мы не откажемся от мести за кровь мучеников. Месть, которую мы планируем, касается не только мученической смерти великого лидера революции; каждый член нации, которого враг лишил жизни, является отдельным поводом для мести

Моджтаба Хаменеиверховный лидер Ирана

Он также заявил, что Иран намерен продолжать «эффективную и беспощадную» оборону и использовать Ормузский пролив как рычаг давления в войне с США и Израилем. По его словам, в дальнейшем Тегеран может открыть новые фронты войны, на которых противник будет крайне уязвим.

Фото: Hamid Forootan / ISNA / WANA / Reuters

«Мы свершили лишь малую часть нашей мести, но, пока она не свершится в полной мере, этот вопрос будет для нас приоритетным и мы будем особенно трепетно относиться к крови наших детей», — заявил Хаменеи. Он отметил, что имеет в виду в том числе удар по начальной школе для девочек в городе Минаб на юге страны, жертвами которого стали более 170 учениц и преподавателей.

Кроме того, пострадавшие должны получать бесплатную медицинскую помощь и ряд других привилегий, подчеркнул аятолла.

Иран будет требовать от США и Израиля возмещения ущерба

Хаменеи также обратил внимание на необходимость возместить финансовый ущерб, нанесенный имуществу и недвижимости ударами противника.

«Я должен подчеркнуть, что в любом случае мы потребуем от врага репарации. Если они откажутся, мы конфискуем столько их имущества, сколько сочтем нужным, а если это будет невозможно, мы уничтожим такое же количество их имущества», — заявил он.

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Ранее иранский посол в России Казем Джалали также сообщил, что США должны будут компенсировать стране весь нанесенный ущерб.

«Нужно отменить все санкции против Ирана и компенсировать весь ущерб, который нанесли Ирану», — передает его слова РИА Новости.

Хаменеи обратился к соседним странам и призвал их прояснить свои позиции

Верховный лидер Ирана отметил, что в некоторых соседних государствах США много лет создавали военные и финансовые базы, которые сейчас являются целями иранских ударов. При этом, по его словам, Тегеран не преследует цели атаковать сами страны.

«Эти страны должны прояснить свою позицию в отношении агрессоров, напавших на нашу любимую родину», — заявил Хаменеи.

Он посоветовал соседям как можно скорее закрыть американские базы, так как Иран вынужден продолжить атаки на эти объекты.

Новый лидер Ирана получил ранение в первый день атак США

Моджтаба Хаменеи был ранен в первый день военного конфликта. Информацию подтвердил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«Он ранен, но чувствует себя хорошо. Не знаю, когда он произнесет свою первую речь. На пост лидера было три или четыре кандидатуры, но большинство членов Совета экспертов выбрали его в соответствии с конституцией», — отметил дипломат.

По предварительным данным, Хаменеи получил перелом стопы и другие незначительные травмы. При этом британская газета The Sun пишет, что новый верховный лидер Ирана находится в коме и ему ампутировали одну или две ноги.

