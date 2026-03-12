Верховный лидер Ирана обратился с призывом к странам Ближнего Востока

Моджтаба Хаменеи призвал страны Ближнего Востока закрыть американские базы

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал страны Ближнего Востока закрыть американские базы. Его слова передает Reuters со ссылкой на первое обращение лидера.

«Все американские базы в регионе должны быть немедленно закрыты, и эти базы будут атакованы», — утверждается в обращении аятоллы.

Хаменеи отметил, что Иран верит в необходимость поддержания хороших отношений с государствами-соседями и намерен наносить удары только по расположенным на их территории американским военным базам. Он также заверил, что Иран вынужден продолжить атаковать эти объекты.

Ранее Хаменеи выступил с первым обращением к нации после вступления в должность.