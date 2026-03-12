Опубликовано первое обращение нового верховного лидера Ирана

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением к нации после вступления в должность. Об этом сообщает телеканал SNN.

«Мы не откажемся от мести за кровь мучеников. Месть, которую мы планируем, касается не только мученической смерти великого лидера революции; каждый член нации, которого враг лишил жизни, является отдельным поводом для мести», — заявил глава государства.

Кроме того, он отдельно отметил, что имеет в виду в том числе удар по начальной школе для девочек в городе Минаб на юге страны, в результате которого стали жертвами более 170 учениц и преподавателей.

Хаменеи подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) Исламской революции должны продолжать боевые действия и поддерживать «эффективную оборону». Кроме того, он указал, что Ормузский пролив должен продолжать использоваться как «рычаг давления».

9 марта президент России Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана. Он добавил, что Москва «была и будет» надежным партнером Исламской Республики.