Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:36, 12 марта 2026Мир

Опубликовано первое обращение нового верховного лидера Ирана

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Rouhollah Vahdati / ISNA / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением к нации после вступления в должность. Об этом сообщает телеканал SNN.

«Мы не откажемся от мести за кровь мучеников. Месть, которую мы планируем, касается не только мученической смерти великого лидера революции; каждый член нации, которого враг лишил жизни, является отдельным поводом для мести», — заявил глава государства.

Кроме того, он отдельно отметил, что имеет в виду в том числе удар по начальной школе для девочек в городе Минаб на юге страны, в результате которого стали жертвами более 170 учениц и преподавателей.

Хаменеи подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) Исламской революции должны продолжать боевые действия и поддерживать «эффективную оборону». Кроме того, он указал, что Ормузский пролив должен продолжать использоваться как «рычаг давления».

9 марта президент России Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана. Он добавил, что Москва «была и будет» надежным партнером Исламской Республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано первое обращение нового верховного лидера Ирана

    Названы условия пожизненного наказания для напавших на «Крокус Сити Холл» террористов

    Раскрыт уровень смертности в российских колониях

    Известный ведущий назвал мерзавцами злорадствующих по поводу рака у Лерчек россиян

    Врач предупредила об опасности избыточного количества воды

    ВС России нанесли серию ударов по северо-востоку Украины

    Глыба льда упала на пенсионерку в Подмосковье и разбила ей лоб

    72-летняя российская телеведущая призналась в неудачной пластике

    Захарова ответила на слова о выгоде России от войны в Иране словами из песни SHAMAN

    Иран сделал предупреждение Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok