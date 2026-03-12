«Все оказалось проще, чем мы думали». Трамп заявил, что США одержали победу над Ираном в первый час конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил о победе в войне с Ираном. По его словам, конфликт с Тегераном закончился в первый час.

Операция «Эпическая ярость»: это отличное название? Ну, оно хорошее только в том случае, если вы победили. И мы победили. Позвольте мне сказать вам, мы победили... Никогда не стоит слишком рано говорить о победе. Мы победили. Мы выиграли пари Дональд Трамп Президент США

Также американский лидер заявил, что операция в Иране одновременно является и небольшой экскурсией, «которая убережет нас от войны».

А война будет... я имею в виду, для них это война. Для нас же все оказалось проще, чем мы думали Дональд Трамп Президент США

Трамп заявил о попытках Ирана расправиться с ним

Американский лидер заявил, что Иран якобы дважды предпринимал попытку устранить его. Он также заявил, что Иран будет стерт с лица земли, если руководство Исламской Республики попытается осуществить угрозы в его адрес.

Я достал его [верховного лидера Ирана Али Хаменеи], прежде чем он достал меня. Они пытались дважды. Что ж, я достал его первым Дональд Трамп Президент США

Посол Ирана в России Казем Джалали опроверг слова президента Соединенных Штатов о подготовке в Тегеране покушений на него. По словам дипломата, Вашингтон не предоставлял Тегерану никаких официальных уведомлений или доказательств существования подобных угроз.

Посол также сослался на данные американских спецслужб. По его словам, также не подтверждали заявления главы Белого дома о двух попытках его устранения. Джалали подчеркнул, что позиция иранской стороны в отношении президента США остается юридической и опирается на международное право.

Трамп пригрозил Ирану усилением атак в 20 раз

Глава Белого дома заявил, что США усилят удары по Ирану в 20 раз в том случае, если Тегеран будет противодействовать поставкам нефти через Ормузский пролив. Кроме того, он пообещал, что Соединенные Штаты уничтожат «легко уязвимые цели, что сделает практически невозможным для Ирана когда-либо снова быть построенным как нация». При этом американский лидер выразил надежду, что этого не произойдет.

Трамп также пригрозил Ирану «невиданными последствиями» из-за минирования Ормузского пролива.

Если Иран установил какие-либо мины в Ормузском проливе, мы требуем, чтобы они были немедленно убраны! Если по какой-либо причине мины были установлены, и они не будут немедленно убраны, военные последствия для Ирана будут невиданными Дональд Трамп Президент США

По словам американского лидера, если Иран уберет размещенные в проливе мины, это станет «гигантским шагом в правильном направлении».

Трамп обратился за помощью к Путину после атаки на Иран

Президент США позвонил российскому коллеге Владимиру Путину в попытке найти выход из ситуации на Ближнем Востоке, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман.

Он [Трамп] позвонил Владимиру Путину, по-видимому, для часовой беседы. Он ясно осознал, что операция в Иране была ошибкой. Он хочет выпутаться из этого Час Фриман Американский дипломат в отставке

Путин и Трамп провели телефонный разговор 9 марта. Российский лидер высказал американскому коллеге соображения по урегулированию иранского конфликта, в том числе по итогам своих бесед с главами стран Персидского залива. Разговор длился около часа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона «готова и будет рада» содействовать деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. При этом он отметил, что в этом вопросе «необходимо согласование со многими сторонами».

7 марта Путин также поговорил по телефону с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Москва подтвердила принципиальную позицию о необходимости немедленного прекращения боевых действий, отказа от силовых методов решения проблем вокруг Ирана и во всем Ближневосточном регионе.