Трамп заявил, что США победили в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил о победе в войне с Ираном.

«Операция "Эпическая ярость": это отличное название? Ну, оно хорошее только в том случае, если вы победили. И мы победили. Позвольте мне сказать вам, мы победили... Никогда не стоит слишком рано говорить о победе. Мы победили. Мы выиграли пари», — сказал американский лидер. Политик добавил, что конфликт закончился в первый час.

Ранее Трамп заявил, что операция в Иране одновременно является и небольшой экскурсией, и войной. До этого американский лидер сообщил, что война с Ираном завершится скоро, так как в стране практически не осталось целей для поражения. Глава Белого дома добавил, что операцию США можно будет завершить тогда, когда он сам этого захочет.