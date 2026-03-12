Реклама

00:44, 12 марта 2026

Трамп заявил о победе в войне с Ираном

Марина Совина
Марина Совина

Президент США Дональд Трамп заявил о победе в войне с Ираном.

«Операция "Эпическая ярость": это отличное название? Ну, оно хорошее только в том случае, если вы победили. И мы победили. Позвольте мне сказать вам, мы победили... Никогда не стоит слишком рано говорить о победе. Мы победили. Мы выиграли пари», — сказал американский лидер. Политик добавил, что конфликт закончился в первый час.

Ранее Трамп заявил, что операция в Иране одновременно является и небольшой экскурсией, и войной. До этого американский лидер сообщил, что война с Ираном завершится скоро, так как в стране практически не осталось целей для поражения. Глава Белого дома добавил, что операцию США можно будет завершить тогда, когда он сам этого захочет.

