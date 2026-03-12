Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:53, 12 марта 2026Мир

В США сообщили об обращении Трампа за помощью к Путину

Фриман: Трамп позвонил Путину, чтобы найти выход из ситуации на Ближнем Востоке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину в попытке найти выход из ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала.

«Он позвонил Владимиру Путину, по-видимому, для часовой беседы. Он ясно осознал, что операция в Иране была ошибкой. Он хочет выпутаться из этого», — сказал Фриман. По его мнению, Вашингтону будет крайне сложно разрешить ситуацию, сохранив лицо.

Фриман отметил, что стратегия Ирана направлена на устранение различных угроз государству, особенно со стороны Израиля и Соединенных Штатов, а также угроз экономике страны. «Это означает, что США не в состоянии прекратить этот конфликт или выйти из него. Иран будет продолжать вести огонь столько, сколько сможет», — подчеркнул он.

10 марта сообщалось, что Владимир Путин второй раз за неделю поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Как подчеркнули в Кремле, президент России подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Всему есть предел». Конфликт Украины и Венгрии достиг нового уровня. Орбан заявил об угрозах детям и внукам со стороны Украины

    Модель OnlyFans стала зарабатывать на продаже пережеванной еды

    Коллега жестоко унизил любителя бесплатно пообедать на работе

    Назван главный просчет США при планировании ударов по Ирану

    Атака на небоскреб с военными США в Дубае попала на видео

    Киев преследует коммерческие цели при атаках на Кубань

    США вооружатся украинскими дронами

    В США сообщили об обращении Трампа за помощью к Путину

    Названа неожиданная цель атак Киева

    Россиянка описала парк в США словами «такие места сильно сбивают человеческую спесь»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok