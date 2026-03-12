В США сообщили об обращении Трампа за помощью к Путину

Президент США Дональд Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину в попытке найти выход из ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала.

«Он позвонил Владимиру Путину, по-видимому, для часовой беседы. Он ясно осознал, что операция в Иране была ошибкой. Он хочет выпутаться из этого», — сказал Фриман. По его мнению, Вашингтону будет крайне сложно разрешить ситуацию, сохранив лицо.

Фриман отметил, что стратегия Ирана направлена на устранение различных угроз государству, особенно со стороны Израиля и Соединенных Штатов, а также угроз экономике страны. «Это означает, что США не в состоянии прекратить этот конфликт или выйти из него. Иран будет продолжать вести огонь столько, сколько сможет», — подчеркнул он.

10 марта сообщалось, что Владимир Путин второй раз за неделю поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Как подчеркнули в Кремле, президент России подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.