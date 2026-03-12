Стало известно о критическом состоянии нового лидера Ирана

The Sun: Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в коме

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в коме после авиаудара. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

«Ему ампутировали одну или две ноги. У него также произошел разрыв печени или желудка. По всей видимости, он находится в коме», — рассказал собеседник издания.

По словам источника, новый верховный лидер Ирана находится под наблюдением министра здравоохранения Мохаммада Резы Зафарджани в отделении интенсивной терапии Sina University Hospital. Часть здания больницы оцепили и ввели усиленные меры по обеспечению охраны медучреждения.

Неясно, получил ли Моджтаба Хаменеи травмы в тот же день, когда не стало его отца Али Хаменеи. По данным The New York Times, новый верховный лидер был ранен в первый день конфликта США и Израиля с Ираном — 28 февраля.

9 марта президент России Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана. Он добавил, что Москва «была и будет» надежным партнером Исламской Республики.