13:32, 11 марта 2026

Стало известно о ранениях нового верховного лидера Ирана

NYT: Верховного лидера Ирана Хаменеи ранило в первый день атаки США и Израиля
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA (West Asia News Agency) / Handout / Reuters

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранения во время первого дня конфликта страны с США и Израилем. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на иранских чиновников.

По данным издания, из-за ранения ног сын бывшего лидера страны Али Хаменеи до сих пор не появлялся на публике. Уточняется, что любая информация о Хаменеи способна раскрыть его местоположение и подвергнуть лидера опасности.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Моджтаба Хаменеи должен прислушаться к президенту США Дональду Трампу. Он также прокомментировал возможное ранение Хаменеи в результате ударов по Ирану, заявив, что «не может комментировать ситуацию».

До этого стало известно, что Дональд Трамп поддержит атаку на Моджтабу Хаменеи, если новый лидер Ирана не откажется от ядерной программы.

