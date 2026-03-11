Стало известно о ранениях нового верховного лидера Ирана

NYT: Верховного лидера Ирана Хаменеи ранило в первый день атаки США и Израиля

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранения во время первого дня конфликта страны с США и Израилем. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на иранских чиновников.

По данным издания, из-за ранения ног сын бывшего лидера страны Али Хаменеи до сих пор не появлялся на публике. Уточняется, что любая информация о Хаменеи способна раскрыть его местоположение и подвергнуть лидера опасности.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Моджтаба Хаменеи должен прислушаться к президенту США Дональду Трампу. Он также прокомментировал возможное ранение Хаменеи в результате ударов по Ирану, заявив, что «не может комментировать ситуацию».

До этого стало известно, что Дональд Трамп поддержит атаку на Моджтабу Хаменеи, если новый лидер Ирана не откажется от ядерной программы.