15:54, 10 марта 2026

Глава Пентагона обратился с призывом к новому верховному лидеру Ирана

Хегсет: Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи должен прислушаться к Трампу
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи должен прислушаться к президенту США Дональду Трампу. С таким призывом выступил глава Пентагона Пит Хегсет, передает CNN.

«Новому лидеру Ирана было бы разумно прислушаться к словам нашего президента, который призывает не стремиться к обладанию ядерным оружием, и заявить об этом открыто», — отметил глава оборонного ведомства.

Также журналисты спросили Хегсета про слухи о возможном ранении Хаменеи в результате ударов по Ирану. Военный министр ответил, что «не может комментировать ситуацию».

Ранее газета The Wall Street Jouranl (WSJ) сообщила, что Трамп поддержит атаку на Моджтабу Хаменеи, если тот не согласится отказаться от ядерной программы.

9 марта президент России Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана. Он подчеркнул, что деятельность нового главы Исламской республики потребует большого мужества и самоотверженности на фоне агрессии против Тегерана.

