Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:00, 12 марта 2026Из жизни

Каждый участник секс-марафона скандальной порнозвезды получил по 100 тысяч рублей

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: JpegPhotographer / Shutterstock / Fotodom

Анонимный участник секс-марафона порнозвезды Бонни Блю заявил, что ее рекорд был фальшивкой. Об этом сообщает издание The Tab.

Ведущая подкаста Embarrassing For No Reason Татум Макгрил рассказала, что знакома с одним из мужчин, стоявших в очереди к Бонни Блю. По его словам, они были обычной массовкой и не занимались сексом с порнозвездой.

Надо понимать, это все фейк. Один мой знакомый стоял в очереди, и у него ничего не было с Бонни Блю. Ему просто заплатили тысячу фунтов (примерно 100 тысяч рублей), чтобы он поприсутствовал

Татум Макгрил
Материалы по теме:
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
5 августа 2025
«От тебя останется только лужица крови» Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
«От тебя останется только лужица крови»Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
8 марта 2023
«Смиритесь со своим рабством» Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
«Смиритесь со своим рабством»Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
7 февраля 2023

В январе 2025 года Бонни Блю заявила, что ей удалось заняться сексом с 1057 мужчинами за 12 часов и таким образом поставить мировой рекорд. Каждому из них порномодель уделяла не более 41 секунды. «Это был просто какой-то конвейер», — рассказывала она позднее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о дружбе с Путиным

    Женщина пожаловалась на боли во время секса и нашла смертельно опасный предмет внутри себя

    Бойцы ВСУ массово дезертировали из учебного центра на западе Украины

    В МИД назвали число латиноамериканских наемников в ВСУ

    В Ираке атаковали два танкера

    Серийного поджигателя поймали в российском регионе

    В США раскрыли многомиллиардные расходы на войну с Ираном

    США решились на экстренную меру из-за нефтяного кризиса

    Огненный шар появился в небе над российским регионом во время атаки ВСУ и попал на видео

    ВС России оставили без связи части ВСУ под Харьковом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok