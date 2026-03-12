Каждый участник секс-марафона скандальной порнозвезды получил по 100 тысяч рублей

Анонимный участник секс-марафона порнозвезды Бонни Блю заявил, что ее рекорд был фальшивкой. Об этом сообщает издание The Tab.

Ведущая подкаста Embarrassing For No Reason Татум Макгрил рассказала, что знакома с одним из мужчин, стоявших в очереди к Бонни Блю. По его словам, они были обычной массовкой и не занимались сексом с порнозвездой.

Надо понимать, это все фейк. Один мой знакомый стоял в очереди, и у него ничего не было с Бонни Блю. Ему просто заплатили тысячу фунтов (примерно 100 тысяч рублей), чтобы он поприсутствовал

Татум Макгрил

В январе 2025 года Бонни Блю заявила, что ей удалось заняться сексом с 1057 мужчинами за 12 часов и таким образом поставить мировой рекорд. Каждому из них порномодель уделяла не более 41 секунды. «Это был просто какой-то конвейер», — рассказывала она позднее.