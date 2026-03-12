TEC: Киев продолжает угрожать Венгрии из-за бездействия Евросоюза

Украинское руководство продолжает угрожать Венгрии из-за бездействия Европейского союза (ЕС), пишет The European Conservative (TEC).

Издание отметило, что украинская сторона становится все увереннее в своих нападках и угрозах в адрес Будапешта, что «неудивительно, учитывая безразличие со стороны их европейских спонсоров».

Издание напомнило слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские солдаты могут «позвонить и поговорить» с теми, кто блокирует кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро, то есть, по сути, с Виктором Орбаном.

Автор считает, что молчание ЕС стало причиной появления новых угроз со стороны Киева.

В декабре 2025 года ЕС договорился предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. Заем стал альтернативой использованию замороженных российских активов на эти цели. Однако выдать средства не удалось, поскольку Венгрия в рамках спора с украинской стороной о поставках нефти по трубопроводу «Дружба» наложила вето на данную помощь.