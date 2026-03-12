Реклама

КСИР сообщил о поражении американского танкера в Персидском заливе

КСИР: Иран атаковал принадлежащий США танкер в Персидском заливе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Houthi Military Media / Reuters

Иран атаковал танкер Safe Sia под флагом Маршалловых островов в Персидском заливе. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Fars.

«Сегодня принадлежащий США танкер Safe Sia под флагом Маршалловых островов, являющийся одним из активов американской террористической армии, был обстрелян в северной части Персидского залива», — говорится в сообщении.

Как утверждается, танкер был атакован после того, как проигнорировал предупреждения Военно-морских сил КСИР.

Ранее сообщалось, что Иран разрешил танкерам под флагом Индии проходить через Ормузский пролив. Власти Исламской Республики приняли решение ослабить ограничения для некоторых судов по итогам переговоров министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.

