Легендарного кладоискателя выпустили из тюрьмы спустя 10 лет

В США легендарного кладоискателя Томпсона выпустили из тюрьмы спустя 10 лет

В США из тюрьмы выпустили легендарного кладоискателя Томми Томпсона, который нашел тонны затонувшего золота и долгие годы провел в бегах. Об этом пишет Associated Press.

Американский инженер Томпсон стал известен в 1986 году, после того как нашел пароход «Центральная Америка». Это судно перевозило тонны золота и затонуло в 1857 году. С помощью денег инвесторов Томпсону удалось установить местоположение судна, а затем поднять с него несколько тонн золота.

После этого мужчина оказался втянут в судебные тяжбы. Против него выступали 39 страховых фирм, которые утверждали, что имеют право на найденное золото. В 1996 году суд отписал Томпсону 92 процента обнаруженных сокровищ. В 2000 году он выручил с золотых слитков и монет 50 миллионов долларов и пустился в бега.

Долгие годы мужчина скрывался от тех, кому был должен, пока в январе 2015 года его не арестовали. В апреле 2019 года 12 участников и инвесторов экспедиции, которую организовал Томпсон, получили остаток полагавшихся им денег. Однако дело было не закрыто. Кладоискатель должен был рассказать, где спрятал еще 500 золотых монет.

В суде Томпсон утверждал, что давно переправил золото за границу и не знает о его дальнейшей судьбе. Однако его словам не поверили. Мужчину 10 лет держали в тюрьме, чтобы он раскрыл тайну. Только в 2025 году окружной судья США Алгенон Марбли из Огайо назвал прошлое решение суда неэффективным. Благодаря ему Томсон и вышел на свободу.

Ранее сообщалось, что Национальные военно-морские силы Колумбии забрали первые артефакты из обломков легендарного испанского галеона «Сан-Хосе». Он был нагружен 200 тоннами золота, серебра и драгоценных камней.

