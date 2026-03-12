Реклама

Культура
11:34, 12 марта 2026

Литвинова назвала популярные сериалы пошлой бредятиной

Рената Литвинова раскритиковала сериалы «Молодой Шерлок» и «История любви»
Ольга Коровина

Фото: Victor Boyko / Getty Images for Gucci

Актриса театра и кино, режиссер и сценарист Рената Литвинова назвала ужасно глупыми популярные сериалы «Молодой Шерлок» и «История любви». Мнением артистка поделилась в своем Telegram-канале.

Сериал «Молодой Шерлок» режиссера Гая Ричи Литвинова раскритиковала за неудачный, «мелко настриженный» монтаж. Она пожаловалась, что проект не подходит «ни уму, ни сердцу».

Актриса также осталась недовольна сериалом «История любви», который рассказывает об отношениях сына президента США Джона Ф. Кеннеди-младшего и светской львицы Кэролин Бессетт. «Невозможно слушать диалоги, просто неловко. Кто такую пошлую бредятину пишет — не советую», — пояснила Литвинова.

Артистка заявила, что предпочла западным новинкам старые сериалы «Тихий Дон», «Угрюм-река» и «Тени исчезают в полдень». «Везде образы русских красавиц, беззаветно влюбленных и погубленных за это», — отметила она.

Ранее актер Слава Копейкин, известный по роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», признался, что впал в депрессию после просмотра популярного американского сериала «Очень странные дела». Причиной стало его желание делать проект такого же уровня, но отсутствие возможности.

