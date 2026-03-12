Люди пострадали при пожаре на российском заводе

Пять человек пострадали при пожаре на заводе в Ростовской области, их доставили в медучреждения. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК по российском региону.

Все произошло в городе Каменск-Шахтинский на территории АО «Каменский стекольный завод». В результате пожара пять рабочих получили повреждения различной степени тяжести.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).

