Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:05, 6 марта 2026Россия

Сильный пожар произошел в российской школе

Shot: Сильный пожар произошел в школе в Тюмени, пострадал учитель
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал SHOT

Сильный пожар произошел в школе в Тюмени. Как стало известно Telegram-каналу Shot, предположительно, в одном из кабинетов загорелся принтер, в результате пострадал один человек.

Как утверждает российское издание, им оказался учитель труда. Всех учащихся оперативно эвакуировали из здания на улице Пермякова.

Позднее возгорание в кабинете на первом этаже ликвидировали. Пострадавшего педагога доставили в больницу.

До этого сообщалось, что в Барнауле загорелся спортзал школы на площади 600 квадратных метров. Занятия в это время там не проходили. Несмотря на это, из школы эвакуировали свыше 50 человек.

Еще раньше произошел пожар в сельской школе в Бурятии. Тогда деревянное здание общеобразовательного учреждения было полностью уничтожено.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ОАЭ задумали принять неожиданные меры против Ирана

    Российские военные обнаружили подземный город ВСУ в Харьковской области

    В российском городе накрыли подпольный банк с миллионными оборотами

    АвтоВАЗ прокомментировал переход на сокращенную рабочую неделю

    Россиян предупредили об уловке мошенников в Telegram перед 8 Марта

    Стало известно о риске затопления в российских регионах

    Дочь Джуда Лоу без бюстгальтера пришла на Неделю моды в Париже

    Передача данных о молодежных организациях обернулась в России делом о госизмене

    Иран пообещал более масштабные и интенсивные атаки

    Более половины машин в Россию начали ввозить по параллельному импорту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok