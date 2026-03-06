Сильный пожар произошел в российской школе

Shot: Сильный пожар произошел в школе в Тюмени, пострадал учитель

Сильный пожар произошел в школе в Тюмени. Как стало известно Telegram-каналу Shot, предположительно, в одном из кабинетов загорелся принтер, в результате пострадал один человек.

Как утверждает российское издание, им оказался учитель труда. Всех учащихся оперативно эвакуировали из здания на улице Пермякова.

Позднее возгорание в кабинете на первом этаже ликвидировали. Пострадавшего педагога доставили в больницу.

До этого сообщалось, что в Барнауле загорелся спортзал школы на площади 600 квадратных метров. Занятия в это время там не проходили. Несмотря на это, из школы эвакуировали свыше 50 человек.

Еще раньше произошел пожар в сельской школе в Бурятии. Тогда деревянное здание общеобразовательного учреждения было полностью уничтожено.