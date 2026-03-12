Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:59, 12 марта 2026Россия

Стало известно о мистическом случае с не выжившим на СВО главой российского подразделения

Не выживший на СВО глава «Родни» Гайдук находил бойца ВСУ с таким же позывным
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Не выживший на специальной военной операции (СВО) глава подразделения «Родня» Евгений Николаев с позывным Гайдук находил в зоне боевых действий тело украинского военнослужащего с таким же позывным. Об этом мистическом случае стало известно из публикации публициста Алексея Волынца.

По словам знавшего Николаева Волынца, тот прислал ему снимок тела — публицист не исключил, что ликвидировать бойца ВСУ мог и сам Гайдук.

«Нашли остатки укра на нашем направлении. Может, это даже я его успокоил. Апофеоз гражданской войны», — процитировал сообщение Николаева Волынец.

Как сообщалось ранее, Николаев не выжил, пытаясь спасти раненного украинским дроном подчиненного во время выполнения задач на славянском направлении. По версии публициста Германа Садулаева, Николаев мог отправиться на выручку товарища, осознавая, что его ждет ловушка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о массовой погоне самолетов США и Канады за российскими бомбардировщиками

    В командовании ВСУ рассказали о неостановимых стадах «Гераней»

    Жители российского города пожаловались на вонь от фекальной реки

    Названо самое безопасное место для российских туристов

    Пассажир использовал сделанную две тысячи лет назад монету для оплаты проезда

    Стало известно о мистическом случае с не выжившим на СВО главой российского подразделения

    Живущий в Израиле Слепаков заявил о нежелании терять аудиторию в России

    Болтливых политиков в России призвали маркировать

    От Ирана потребовали извиниться за действия в Ормузском проливе

    Москвичи начали скупать пейджеры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok