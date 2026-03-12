Стало известно о мистическом случае с не выжившим на СВО главой российского подразделения

Не выживший на СВО глава «Родни» Гайдук находил бойца ВСУ с таким же позывным

Не выживший на специальной военной операции (СВО) глава подразделения «Родня» Евгений Николаев с позывным Гайдук находил в зоне боевых действий тело украинского военнослужащего с таким же позывным. Об этом мистическом случае стало известно из публикации публициста Алексея Волынца.

По словам знавшего Николаева Волынца, тот прислал ему снимок тела — публицист не исключил, что ликвидировать бойца ВСУ мог и сам Гайдук.

«Нашли остатки укра на нашем направлении. Может, это даже я его успокоил. Апофеоз гражданской войны», — процитировал сообщение Николаева Волынец.

Как сообщалось ранее, Николаев не выжил, пытаясь спасти раненного украинским дроном подчиненного во время выполнения задач на славянском направлении. По версии публициста Германа Садулаева, Николаев мог отправиться на выручку товарища, осознавая, что его ждет ловушка.