Путешествия
11:24, 12 марта 2026Путешествия

Мошенники в Таиланде начали наживаться на жалости россиян к сахарным поссумам

Мошенники на Пхукете уговаривают россиян на покупку сахарных поссумов
Алина Черненко

Фото: Kurit afshen / Shutterstock / Fotodom

Мошенники на тайском острове Пхукет начали наживаться на жалости россиян к сахарным поссумам, уговаривая купить животных, которых нельзя вывезти из страны. Об этом рассказала РИА Новости волонтер в Таиланде Наталья.

По словам соотечественницы, чаще всего тайцы продают небольших древесных животных на туристических пляжах Карон, Ката и Патонг. Они пытаются вызвать эмоции у туристов, создавая поссумам невыносимые условия содержания — на палящем солнце, в ржавых клетках, без воды и укрытия.

Наталья уточнила, что животные стоят недорого — около 1-1,5 тысячи батов (от 2,5 до 3,7 тысячи рублей). Россияне покупают их из жалости, а потом не могут вывезти из Таиланда и привезти домой, так как поссумы считаются дикими животными — они запрещены к ввозу и содержанию в РФ. Поэтому туристы отпускают их «на волю».

Однако сахарные поссумы на территории королевства не живут, добавила собеседница агентства. Там для них нет пищи и существует множество опасностей, включая змей, птиц и кошек. Наталья отметила, что в дикой природе они не выживают более трех дней. Родиной животных является Австралия, откуда их перевозят контрабандой по всему миру.

«Сахарный поссум — это дикое животное, он никогда не будет с вами ласковый как кошечка или собачка», — констатировала волонтер, добавив, что их ближайшие родственники — не грызуны, а кенгуру и коалы.

Ранее в этой же стране Азии мошенники продали лысому туристу чудо-зелье для роста волос за 54 тысячи рублей. Позже иностранец не увидел какой-либо информации об эффективности товара.

