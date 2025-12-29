Турист отдал мошенникам 54 тысячи рублей за чудо-зелье для роста волос в Паттайе

Мошенники продали лысому туристу чудо-зелье для роста волос за 54 тысячи рублей в городе Паттайя (Таиланд). Об этом пишет газета Daily Mail.

57-летний Йылмаз Юэзбази обратился в полицию ночью 23 декабря. Он заявил, что, вероятно, стал жертвой мошенников. По его словам, незнакомец завязал с ним непринужденный разговор во время прогулки по одной из городских улиц. В какой-то момент прохожий перевел тему на обсуждение облысения и заявил, что продает мощное травяное средство, которое якобы стимулирует рост волос.

Согласно заявлению, прохожий убедил туриста в эффективности препарата и заставил купить сразу две упаковки. В итоге мужчина отдал за них 524 фунта стерлингов (54 тысячи рублей). Путешественник рассказал, что согласился и оплатил товар в ближайшей аптеке, куда его сопроводил мошенник.

Позже иностранец не увидел какой-либо информации об эффективности товара против облысения на упаковке, а также осознал, что ему продали чудо-зелье по завышенной цене. Сообщается, что на странице We Love Pattaya в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) говорилось, что мошенником мог быть гражданин Пакистана.

Ранее россиянка привезла из Таиланда «секс-зелье». Она выпила его перед свиданием и едва выжила.