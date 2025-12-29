Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:38, 29 декабря 2025Путешествия

Мошенники продали лысому туристу чудо-зелье для роста волос за 54 тысячи рублей

Турист отдал мошенникам 54 тысячи рублей за чудо-зелье для роста волос в Паттайе
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Кашапова Эльвира / Фотобанк Лори

Мошенники продали лысому туристу чудо-зелье для роста волос за 54 тысячи рублей в городе Паттайя (Таиланд). Об этом пишет газета Daily Mail.

57-летний Йылмаз Юэзбази обратился в полицию ночью 23 декабря. Он заявил, что, вероятно, стал жертвой мошенников. По его словам, незнакомец завязал с ним непринужденный разговор во время прогулки по одной из городских улиц. В какой-то момент прохожий перевел тему на обсуждение облысения и заявил, что продает мощное травяное средство, которое якобы стимулирует рост волос.

Материалы по теме:
«Жить нужно прямо сейчас» Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
«Жить нужно прямо сейчас»Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
2 марта 2025
Россияне стали частыми посетителями Таиланда. Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
Россияне стали частыми посетителями Таиланда.Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
13 мая 2025

Согласно заявлению, прохожий убедил туриста в эффективности препарата и заставил купить сразу две упаковки. В итоге мужчина отдал за них 524 фунта стерлингов (54 тысячи рублей). Путешественник рассказал, что согласился и оплатил товар в ближайшей аптеке, куда его сопроводил мошенник.

Позже иностранец не увидел какой-либо информации об эффективности товара против облысения на упаковке, а также осознал, что ему продали чудо-зелье по завышенной цене. Сообщается, что на странице We Love Pattaya в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) говорилось, что мошенником мог быть гражданин Пакистана.

Ранее россиянка привезла из Таиланда «секс-зелье». Она выпила его перед свиданием и едва выжила.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Зеленский могут созвониться впервые за пять лет. О чем они говорили в последний раз?

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Уволившийся после дебоша сына российский чиновник впервые прокомментировал ситуацию

    Прибыль компаний ведущей экономики Европы обрушилась

    Стало известно место захоронения Брижит Бардо

    Переезд Долиной с десятками платьев из скандальной квартиры попал на видео

    Россиянам назвали запрещенные для смыва в унитаз предметы

    В России начнется производство кроссоверов Jaecoo

    Боец UFC рассказал об отказе от 673 миллионов рублей за партнерство с букмекерами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok