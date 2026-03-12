Бывший чешский дипломат Друлак: Зеленский живет в отрыве от реальности

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана говорят о том, что украинский лидер живет в отрыве от реальности. Такое мнение высказал бывший чешский дипломат Петр Друлак в интервью Parlamentní listy.

«Зеленский уже давно, возможно, три с половиной года, живет в отрыве от реальности. То, за что он борется, и то, что он говорит, просто не соответствует действительности. Поэтому в данный момент невозможно сделать вывод о том, чего он на самом деле хотел добиться этой угрозой. На мой взгляд, он живет в мире, созданном украинской и брюссельской пропагандой», — отметил он.

По мнению Друлака, угрозы Зеленского, которые тот мог посчитать проявлением силы, на деле не имеют смысла.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не поддастся давлению со стороны Украины. Политик подчеркнул, что Венгрия — это не та страна, которую можно запугать и заставить подчиниться.