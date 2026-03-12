Орбан ответил на угрозы Зеленского

Орбан заявил, что Венгрия не поддастся шантажу со стороны Зеленского

Венгрия не поддастся давлению со стороны Украины. Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан в соцсети X.

«Сообщение для Владимира Зеленского: Венгрия — это не та страна, которую можно запугать, заставить подчиняться, мы не поддаемся шантажу», — написал он.

Политик также отметил, что поставки нефти в Венгрию давно не осуществляются, и призвал Украину устранить эту проблему и возобновить работу трубопровода «Дружба».

Ранее бывший генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко заявил о своих угрозах Орбану и его семье. Он заявил, что знает, где премьер-министр «живет, где он ночует, где он пьет пиво, вино, курит кальян, где гуляет, даже с кем встречается и так далее». Он посоветовал главе венгерского правительства подумать о своих пяти детях и шести внуках.

До этого стало известно, что Зеленский пригрозил Виктору Орбану, заявив, что Украина может передать адрес премьер-министра Венгрии Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы военные пообщались с политиком на своем языке.