Путешествия

19:52, 12 марта 2026

Названы недорогие для путешествий страны Европы

Босния и Герцеговина названа самой недорогой для путешествий страной Европы
Марк Успенский
Марк Успенский

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Босния и Герцеговина названа самой недорогой для путешествий страной Европы в 2026 году. Соответствующий рейтинг представил журнал Time Out.

Согласно мнению экспертов и обычных туристов, в стране можно дешево насладиться архитектурой, мясом на гриле и водопадами в центре городов. Вторую строчку рейтинга заняла Литва, где можно бюджетно провести время на балтийском побережье. Замкнула тройку лидеров Сербия с ее разными архитектурными стилями и культурным наследием.

Также в рейтинг попали Польша, Албания, Болгария.

Ранее Рим был назван лучшим направлением для ноктуризма. Итальянская столица предлагает более сотни ночных туров с экскурсиями во множество известных локаций.

