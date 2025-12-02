Реклама

Названы лучшие направления для ночных путешествий

Radical Storage назвала Рим лучшим направлением для ночных путешествий
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Рим назван лучшим направлением для ноктуризма. Об этом говорится в исследовании компании Radical Storage, предоставляющей услуги безопасного хранения багажа.

Уточняется, что итальянская столица предлагает более сотни ночных туров с экскурсиями во множество известных локаций. Вторую строчку заняли Амстердам и Нидерланды, а третью — норвежский город Тромсе. В десятке лидеров также оказались финский Рованиеми, Токио (Япония), Дубай (ОАЭ), Лондон (Великобритания), Париж (Франция), Марракеш (Марокко), Ко Панган (Таиланд).

Эксперты отметили, что ночной туризм не ограничивается походами в бары и клубы, но также включает походы в музеи или посещение популярных достопримечательностей в темное время суток.

Ранее Radical Storage назвал Краков самым чистым городом мира, что делает его наиболее комфортным для путешествий. Уточняется, что 98,5 процента отзывов туристов о чистоте в этом польском городе положительные.

