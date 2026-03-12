Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:02, 12 марта 2026Из жизни

Объявленная мертвой женщина ожила по дороге на свои похороны из-за плохих дорог

В Индии объявленная мертвой женщина ожила в машине скорой помощи
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

В Индии объявленная мертвой женщина из штата Уттар-Прадеш «ожила» по дороге на собственные похороны. Об этом сообщает The Times of India.

24 февраля врачи объявили родным 50-летней Виниты Шуклы из города Барели, что у нее наступила смерть мозга. Женщину отправили домой на машине скорой помощи. Ее сопровождал муж Кулдип, который оповестил родных о случившемся и отдал распоряжения по поводу похорон. По его словам, к этому моменту пульс у Виниты не прощупывался, а дыхание почти остановилось.

Однако на шоссе машина попала в выбоину и ее подбросило. Дальнейшие события муж индианки назвал чудом. «Моя жена снова начала нормально дышать. Я срочно позвонил домой и сказал, чтобы все приготовления к прощанию остановили», — рассказал Кулдип. Женщину сразу же доставили в нейрохирургическую клинику в город Пилибхит.

Материалы по теме:
«Главное — не количество лап, а сила духа» Самые добрые и трогательные истории 2025 года, заставляющие поверить в чудо
«Главное — не количество лап, а сила духа»Самые добрые и трогательные истории 2025 года, заставляющие поверить в чудо
3 января 2026
«В конце тоннеля есть свет» Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
«В конце тоннеля есть свет»Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
1 января 2025

Врачи запросили данные Виниты из больницы в Барели и убедились, что ее мозг действительно не подавал признаков жизни, однако затем внезапно ожил. В лимфатической системе женщины обнаружили нейротоксины и назначили курс лечения. В понедельник, 9 марта, индианку выписали. «Теперь она не только в сознании, но и разговаривает с нами», — рассказал ее муж.

Что именно случилось с Винитой, пока неизвестно. 22 февраля она потеряла сознание, когда занималась домашними делами.

Ранее сообщалось, что в Бразилии пострадавшая в ДТП женщина ожила после того, как ее признали умершей. Парамедик, допустивший ошибку, отстранен от работы на время внутреннего расследования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров назвал не имеющими оправдания действия войск Ирана

    Пятиклассник выстрелил в лоб сверстнику в российской школе

    Военкор рассказал о полностью роботизированных штурмах

    Иванам разрешат бесплатно посмотреть на козла

    Россияне стали активнее гасить кредиты досрочно

    Ультранизкая посадка станет трендом у россиян

    Покинувший Россию комик с Украины объяснил эмиграцию

    Российский «Довод» сбросит «что-то смертоносное на головы супостатов»

    Объявленная мертвой женщина ожила по дороге на свои похороны из-за плохих дорог

    Россиянка побывала в Германии и описала страну словами «за тобой все время присматривают»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok