ВСУ начали очень активную работу по поиску российских бойцов в приграничье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали очень активную работу по поиску российских бойцов в приграничье из-за весенней распутицы. Об охоте на солдат Вооруженных сил России из-за этого обстоятельства объявили авторы портала «Архангел спецназа».

По информации издания, из-за погоды ВСУ были вынуждены оставить попытки пешего штурма российских позиций у границы, а также отказались от доставки снаряжения по земле. В этих условиях украинские военные полностью сосредоточились на атаках по операторам дронов.

«Ввиду того что наши расчеты БПЛА не дают противнику передвигаться, ВСУ начали очень активную работу по поиску наших расчетов (...) Они перестали бить по переднему краю, а именно выискивают расчеты», — заявили в «Архангеле спецназа».

Авторы портала добавляют, что, несмотря на временное прекращение попыток штурма российских позиций, как только почва затвердеет, обстановка в зоне боевых действий вновь обострится, и Украина готовится к этому.

Если не на Сумском направлении, то на других. Именно к этому и идет подготовка украинских формирований «Архангел спецназа»

