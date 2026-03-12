Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:00, 12 марта 2026Россия

Объявлено о начале ВСУ охоты на российских бойцов из-за одного обстоятельства

ВСУ начали очень активную работу по поиску российских бойцов в приграничье
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jose Colon / Anadolu via Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали очень активную работу по поиску российских бойцов в приграничье из-за весенней распутицы. Об охоте на солдат Вооруженных сил России из-за этого обстоятельства объявили авторы портала «Архангел спецназа».

По информации издания, из-за погоды ВСУ были вынуждены оставить попытки пешего штурма российских позиций у границы, а также отказались от доставки снаряжения по земле. В этих условиях украинские военные полностью сосредоточились на атаках по операторам дронов.

«Ввиду того что наши расчеты БПЛА не дают противнику передвигаться, ВСУ начали очень активную работу по поиску наших расчетов (...) Они перестали бить по переднему краю, а именно выискивают расчеты», — заявили в «Архангеле спецназа».

Авторы портала добавляют, что, несмотря на временное прекращение попыток штурма российских позиций, как только почва затвердеет, обстановка в зоне боевых действий вновь обострится, и Украина готовится к этому.

Если не на Сумском направлении, то на других. Именно к этому и идет подготовка украинских формирований

«Архангел спецназа»

Ранее сообщалось, что Россия ударила по израильским «ушам» ВСУ в зоне СВО — израильской станции контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы потребуем репарации». Вышло первое обращение нового лидера Ирана. Аятолла заявил о мести и раскрыл тактику в Ормузском проливе

    Аргентина отказалась играть Финалиссиму-2026 в Мадриде

    Директор ФСИН сообщил о существенном кадровом голоде

    Семья бросилась спасать унесенных волной возлюбленных и не выжила

    Порядок получения компенсации за сорванный отдых на Ближнем Востоке объяснили

    Зеленский договорился производить дроны с соседней страной

    Объявлено о начале ВСУ охоты на российских бойцов из-за одного обстоятельства

    Участника рыболовного турнира с призом 790 тысяч рублей арестовали за мошенничество

    Водитель вылил на дорогу 20 тысяч литров фекалий и парализовал движение

    Главком НАТО рассказал об использовании опыта на Украине в операции против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok