Россия
14:16, 12 марта 2026Россия

Россия ударила по израильским «ушам» ВСУ в зоне СВО

Российские военные уничтожили в зоне СВО редкую израильскую станцию RADA RPS-42
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины бросили редкую технику против российских войск в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно из отчета Министерства обороны России.

Как рассказали в Минобороны, речь идет об израильской станции контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 — такую технику называют ушами артиллеристов. Известно, что ВСУ были обещаны поставки 16 таких станций, и несколько единиц уже были уничтожены российскими военными ранее.

Также российские военные ударили по турецкому бронеавтомобилю Kirpi и уничтожили его.

Ранее стало известно о мести российских военных за удар ВСУ Storm Shadow по Брянску.

