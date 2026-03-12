Россия ударила по израильским «ушам» ВСУ в зоне СВО

Российские военные уничтожили в зоне СВО редкую израильскую станцию RADA RPS-42

Вооруженные силы Украины бросили редкую технику против российских войск в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно из отчета Министерства обороны России.

Как рассказали в Минобороны, речь идет об израильской станции контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 — такую технику называют ушами артиллеристов. Известно, что ВСУ были обещаны поставки 16 таких станций, и несколько единиц уже были уничтожены российскими военными ранее.

Также российские военные ударили по турецкому бронеавтомобилю Kirpi и уничтожили его.

