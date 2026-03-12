Реклама

12:14, 12 марта 2026Силовые структуры

Обнародованы подробности подготовки к теракту в «Крокус Сити Холле»

СК: Подготовка к теракту в «Крокусе» началась за несколько месяцев до нападения
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Подготовка к теракту в «Крокус Сити Холле» в Красногорске началась за несколько месяцев до нападения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным ведомства, некоторые фигуранты приехали в Россию из-за рубежа, где они прошли первоначальную подготовку. Несколько человек находились в России и занимались поиском орудий и средств для нападения. Другие фигуранты занимались переделыванием огнестрельного оружия и передали его членам террористической организации, осознавая, что оно не будет использовано в мирных целях. После этого оружие перевезли в Каспийск, а оттуда, непосредственно перед терактом, — в Московский регион.

Ранее сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненным срокам исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

