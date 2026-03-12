Оборонявший в одиночку позиции 68 дней Герой России рассказал о подвиге

Оборонявший 68 дней позиции боец Ярашев: Каждый поступил бы так же на моем месте

Оборонявший 68 дней позиции российский боец специальной военной операции (СВО) Сергей Ярашев заявил, что любой человек поступил бы так же на его месте. Об этом он рассказал в разговоре с ИС «Вести».

«Каждый, кто на моем месте оказался бы, поступил бы, сделал бы так же, естественно, потому что есть задача, которую надо выполнять», — сообщил он.

Боец отметил, что его позицию обстреливали из артиллерийских орудий и штурмовая группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталась захватить пункт, на котором он находился. Кроме того, украинские военные наносили по российскому военнослужащему удары с помощью FPV-дронов.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал наградить бойца Сергея Ярашева за оборону в одиночку позиции в районе села Гришино на красноармейском направлении в течение 68 дней. Глава России заверил, что переговорит с командующим и военнослужащий получит достойную награду.