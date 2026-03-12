Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:18, 12 марта 2026Россия

Оборонявший в одиночку позиции 68 дней Герой России рассказал о подвиге

Оборонявший 68 дней позиции боец Ярашев: Каждый поступил бы так же на моем месте
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Оборонявший 68 дней позиции российский боец специальной военной операции (СВО) Сергей Ярашев заявил, что любой человек поступил бы так же на его месте. Об этом он рассказал в разговоре с ИС «Вести».

«Каждый, кто на моем месте оказался бы, поступил бы, сделал бы так же, естественно, потому что есть задача, которую надо выполнять», — сообщил он.

Боец отметил, что его позицию обстреливали из артиллерийских орудий и штурмовая группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталась захватить пункт, на котором он находился. Кроме того, украинские военные наносили по российскому военнослужащему удары с помощью FPV-дронов.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал наградить бойца Сергея Ярашева за оборону в одиночку позиции в районе села Гришино на красноармейском направлении в течение 68 дней. Глава России заверил, что переговорит с командующим и военнослужащий получит достойную награду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о критическом состоянии нового лидера Ирана

    Зеленский объявил об учреждении на Украине дня языка соседнего народа

    Самого юного террориста России из Minecraft арестовали по новому уголовному делу

    Уехавший в Израиль Слепаков раскрыл связанную с эмиграцией сложность

    Ребенок вышел на кухню и встретил поедающую хлопья незнакомку без штанов

    Запад встревожился из-за послания нового верховного лидера Ирана

    ВМС США спрогнозировали нехватку огневой мощи

    Одну категорию россиян призвали ужинать отварным картофелем с соленой сельдью и огурцами

    Россиян попросили не ездить в Германию

    На улицы Москвы вернулись электросамокаты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok