Оборонявший в одиночку позиции 68 дней Герой России рассказал о подвиге

Оборонявший 68 дней позиции российский боец специальной военной операции (СВО) Сергей Ярашев заявил, что любой человек поступил бы так же на его месте. Об этом он рассказал в разговоре с ИС «Вести».
«Каждый, кто на моем месте оказался бы, поступил бы, сделал бы так же, естественно, потому что есть задача, которую надо выполнять», — сообщил он.
Боец отметил, что его позицию обстреливали из артиллерийских орудий и штурмовая группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталась захватить пункт, на котором он находился. Кроме того, украинские военные наносили по российскому военнослужащему удары с помощью FPV-дронов.
Ранее президент России Владимир Путин пообещал наградить бойца Сергея Ярашева за оборону в одиночку позиции в районе села Гришино на красноармейском направлении в течение 68 дней. Глава России заверил, что переговорит с командующим и военнослужащий получит достойную награду.