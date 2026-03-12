Реклама

Оппозиционно настроенные иранцы изменили отношение к ударам США

FT: Оппозиционно настроенные иранцы перестали поддерживать удары США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Оппозиционно настроенные иранцы перестали поддерживать удары США по их стране. Об этом пишет Financial Times.

«Наш город, наша страна — этого не должно было случиться. Как так получилось, что в Венесуэле… произошла чистая, бескровная смена режима, а здесь — нет?» — отметила жительница Ирана.

По данным издания, некоторые иранцы сначала надеялись, что атаки со стороны США приведут к смене власти в Иране. Однако масштабные бомбардировки, разрушение инфраструктуры и многочисленные жертвы среди мирных жителей быстро изменили их отношение к происходящему.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала разговор израильского и американского пилотов. В ходе беседы последний призвал наносить сильные удары по Ирану.

