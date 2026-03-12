Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:02, 12 марта 2026Силовые структуры

Опустившие головы во время приговора фигуранты дела о теракте в «Крокусе» попали на видео

Появилось видео с фигурантами дела о теракте в «Крокусе» на оглашении приговора
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фигуранты дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» заслушали приговор в Москве. Видео публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах из зала суда во время оглашения приговора фигуранты опустили головы.

Пожизненные сроки получили Меджон Солиев, Мустаким Солиев, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Шарипзода, Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов, Джабраил Аушев.

Еще четверо сообщников приговорены к срокам от 19 лет 11 месяцев до 22,5 лет.

Ранее сообщалось, что пособникам совершивших теракт в «Крокусе» вынесли приговор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Суд огласил судьбу пособников напавших на «Крокус Сити Холл» террористов

    Пожар на могилах участников СВО произошел в российском городе

    Обнародованы подробности подготовки к теракту в «Крокус Сити Холле»

    Раскрыты итоги четырех дней поисков пропавших в Звенигороде детей

    Стало известно о планах оборонявшего 68 дней позиции российского бойца вернуться на СВО

    Военный оценил силы поддерживающих Иран сторон

    Ситуация на российском рынке труда изменилась

    В СК назвали заказчиков теракта в «Крокусе»

    Опустившие головы во время приговора фигуранты дела о теракте в «Крокусе» попали на видео

    По делу о теракте в «Крокусе» удовлетворили 27 исков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok