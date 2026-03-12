Опустившие головы во время приговора фигуранты дела о теракте в «Крокусе» попали на видео

Фигуранты дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» заслушали приговор в Москве. Видео публикует Telegram-канал Shot.
На кадрах из зала суда во время оглашения приговора фигуранты опустили головы.
Пожизненные сроки получили Меджон Солиев, Мустаким Солиев, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Шарипзода, Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов, Джабраил Аушев.
Еще четверо сообщников приговорены к срокам от 19 лет 11 месяцев до 22,5 лет.
Ранее сообщалось, что пособникам совершивших теракт в «Крокусе» вынесли приговор.