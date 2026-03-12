Реклама

18:18, 12 марта 2026Ценности

Певица Слава похвасталась часами Chopard за миллионы рублей

Певица Слава похвасталась часами с бриллиантами Chopard за 7,8 миллиона рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @nastya_slava

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) похвасталась роскошным аксессуаром за миллионы рублей. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя исполнительница посетила концерт коллеги Стаса Михайлова, где продемонстрировала короткую стрижку с выбритыми висками. При этом новый образ она дополнила часами из коллекции La Strada швейцарского бренда Chopard. Стоимость данного изделия, выполненного из 18-каратного белого золота и оформленного бриллиантами, на сайте сети ювелирных магазинов Dunkin's Diamonds составляет 98 тысяч долларов (примерно 7,8 миллиона рублей).

Также знаменитость надела серьги марки Amina Muaddi с синими кристаллами. Аналогичное украшение с белыми кристаллами на официальном сайте бренда предлагается к покупке за 530 долларов (примерно 42 тысячи рублей).

В марте экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович похвасталась роскошным подарком за полмиллиона рублей.

