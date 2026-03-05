Реклама

Семенович похвасталась подарком за полмиллиона рублей

Певица Семенович похвасталась подаренной сумкой Chanel за полмиллиона рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович похвасталась роскошным подарком. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организации и запрещенной в РФ).

45-летняя певица продемонстрировала кремовую сумку Chanel, декорированную золотой ручкой с жемчугом. Стоимость данной модели на платформе покупки и продажи подержанных дизайнерских вещей и предметов роскоши составляет 24 тысячи злотых (полмиллиона рублей).

В феврале Семенович назвала несчастными бедолагами разделяющих счет зумеров. Исполнительница раскритиковала новое поколение, подчеркнув, что в двухтысячные были очень щедрые мужчины.

