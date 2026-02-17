Реклама

Семенович назвала несчастными бедолагами разделяющих счет зумеров

Певица Семенович раскритиковала зумеров, которые разделяют счет с девушками
Екатерина Ештокина

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович назвала несчастными бедолагами зумеров, которые разделяют счет с девушками. Комментарий появился в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организации и запрещенной в РФ) издания Rocket Mag.

45-летняя певица раскритиковала новое поколение, подчеркнув, что в двухтысячные были очень щедрые мужчины. «Мы только заходим в ресторан, садимся, а у нас уже шампанское. Они дрались, чтобы закрыть нам счет. А мы с подругами говорили: "Девчонки, как нам повезло!"», — напомнила она.

При этом звезда заявила, что нынешняя молодежь живет странно. «Зумеры как-то странно живут, счета делят, у нас такого вообще не было. У нас пошел на первое свидание, тебе уже сумку подарили. На второе — машину, а на третье — квартиру. Какие-то несчастные! Бедолаги!» — высказалась она.

Семенович также рассказала, что однажды в ресторане за вечер у нее скопилось 15 бутылок шампанского по цене около 100 тысяч рублей за бутылку от поклонников. Тогда знаменитость попросила менеджера оставить их в ресторане, где через две недели отмечала свой день рождения, сэкономив таким образом на алкоголе.

Ранее в феврале Семенович ответила на насмешки по поводу фигуры фразой «чувствую себя куском мяса». Певица обратила внимание на разлетевшееся в сети видео, на котором ее запечатлели в леопардовом бикини на отдыхе в Таиланде.

