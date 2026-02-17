Семенович назвала несчастными бедолагами разделяющих счет зумеров

Певица Семенович раскритиковала зумеров, которые разделяют счет с девушками

Экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович назвала несчастными бедолагами зумеров, которые разделяют счет с девушками. Комментарий появился в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организации и запрещенной в РФ) издания Rocket Mag.

45-летняя певица раскритиковала новое поколение, подчеркнув, что в двухтысячные были очень щедрые мужчины. «Мы только заходим в ресторан, садимся, а у нас уже шампанское. Они дрались, чтобы закрыть нам счет. А мы с подругами говорили: "Девчонки, как нам повезло!"», — напомнила она.

При этом звезда заявила, что нынешняя молодежь живет странно. «Зумеры как-то странно живут, счета делят, у нас такого вообще не было. У нас пошел на первое свидание, тебе уже сумку подарили. На второе — машину, а на третье — квартиру. Какие-то несчастные! Бедолаги!» — высказалась она.

Семенович также рассказала, что однажды в ресторане за вечер у нее скопилось 15 бутылок шампанского по цене около 100 тысяч рублей за бутылку от поклонников. Тогда знаменитость попросила менеджера оставить их в ресторане, где через две недели отмечала свой день рождения, сэкономив таким образом на алкоголе.

