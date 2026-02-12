Семенович ответила на насмешки по поводу фигуры фразой «чувствую себя куском мяса»

Певица Семенович опровергла слухи о беременности свежими кадрами своей фигуры

Экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович ответила на насмешки по поводу фигуры. Комментарий появился в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организации и запрещенной в РФ).

45-летняя певица обратила внимание на разлетевшееся в сети видео, на котором ее запечатлели в леопардовом бикини на отдыхе в Таиланде. По словам исполнительницы, данный ролик был создан с помощью искусственного интеллекта. Артистка также продемонстрировала свежие кадры фигуры, опровергнув слухи о беременности.

«Чувствую себя куском мяса в магазине, которое взвешивают, чтобы купить, как товар», — такой фразой Семенович сопроводила пост.

Сколько сплетен, ерунды, несуразного и откровенно фейкового контента я только не слышала и не видела за последние 20 лет. Я понимаю, что сплетни — это вторая сторона медали публичного человека, но иногда бывает очень больно и обидно. Отвечать и реагировать уже давно устала. Но последнее видео мерзкого сплетника просто взорвало всю сеть. Он ненавидит российских артистов, красивых женщин... С помощью ИИ и фотошопа этот мерзкий человек меня с возлюбленным растолстил до огромных размеров. Как кустарно подрисовали живот, но почему сбоку? Видимо, не запаривались. Я хочу вам показать себя, посмотрите...Не ведитесь, дорогие, на желтые сплетни злых людей Анна Семенович певица

Ранее в феврале Водонаева заступилась за Семенович, которую обругали из-за лишнего веса. Телезвезда сочла некрасивым, что один из соотечественников запечатлел коллегу на отдыхе в откровенном виде и невыгодном ракурсе.

В январе Семенович похвасталась результатами похудения на фото в купальнике. В описании к посту Семенович рассказала, что семь лет назад начала резко набирать вес, несмотря на то, что в ее рационе не было изменений.