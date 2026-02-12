Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:00, 12 февраля 2026Ценности

Семенович ответила на насмешки по поводу фигуры фразой «чувствую себя куском мяса»

Певица Семенович опровергла слухи о беременности свежими кадрами своей фигуры
Екатерина Ештокина

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович ответила на насмешки по поводу фигуры. Комментарий появился в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организации и запрещенной в РФ).

45-летняя певица обратила внимание на разлетевшееся в сети видео, на котором ее запечатлели в леопардовом бикини на отдыхе в Таиланде. По словам исполнительницы, данный ролик был создан с помощью искусственного интеллекта. Артистка также продемонстрировала свежие кадры фигуры, опровергнув слухи о беременности.

«Чувствую себя куском мяса в магазине, которое взвешивают, чтобы купить, как товар», — такой фразой Семенович сопроводила пост.

Сколько сплетен, ерунды, несуразного и откровенно фейкового контента я только не слышала и не видела за последние 20 лет. Я понимаю, что сплетни — это вторая сторона медали публичного человека, но иногда бывает очень больно и обидно. Отвечать и реагировать уже давно устала. Но последнее видео мерзкого сплетника просто взорвало всю сеть. Он ненавидит российских артистов, красивых женщин... С помощью ИИ и фотошопа этот мерзкий человек меня с возлюбленным растолстил до огромных размеров. Как кустарно подрисовали живот, но почему сбоку? Видимо, не запаривались. Я хочу вам показать себя, посмотрите...Не ведитесь, дорогие, на желтые сплетни злых людей

Анна Семеновичпевица

Ранее в феврале Водонаева заступилась за Семенович, которую обругали из-за лишнего веса. Телезвезда сочла некрасивым, что один из соотечественников запечатлел коллегу на отдыхе в откровенном виде и невыгодном ракурсе.

Материалы по теме:
«Они не служат богу» Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
«Они не служат богу»Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
30 ноября 2022
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца: во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца:во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
23 февраля 2022

В январе Семенович похвасталась результатами похудения на фото в купальнике. В описании к посту Семенович рассказала, что семь лет назад начала резко набирать вес, несмотря на то, что в ее рационе не было изменений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор сообщил об ударе «Кинжалов» по авиазаводу с истребителями F-16 и Mirage

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    В Кремле раскрыли позицию Путина по встрече с Зеленским

    Доходы России от нефтеэкспорта рухнули

    Павла Деревянко ужаснули неплательщики алиментов

    Двое взрослых и двое детей стали жертвами пожара в российском регионе

    Раймонд Паулс пожаловался на самочувствие после инфаркта

    Ввоз машин из Южной Кореи в Россию рухнул

    В аэропорт пришло письмо с темой «священный джихад» и угрозой взрыва при посадке самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok